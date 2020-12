La Futura chiude l’anno con una vittoria che sa di rilancio

La Futura Volley Giovani reagisce nel migliore dei modi al “cappotto” subito a Santo Stefano a Mondovì andando a vincere sul campo di Sassuolo (0-3), diretta avversaria delle biancorosse alla rincorsa per la pool promozione della A2 di pallavolo alla quale si qualificano le prime cinque dei due gironi del campionato.

In Emilia la squadra di coach Matteo Lucchini mette in mostra una delle migliori prestazioni stagionali, basata su una difesa puntuale e collettiva che ha permesso di limitare la temuta Antropova a soli 16 punti. Sistemata la fase di retroguardia, Busto Arsizio si è poi distesa in attacco in modo eccellente (47% totale) con Nicolini che ha saputo alimentare le compagne a partire da Michieletto, capace di mettere a terra ben 22 punti in appena tre set, 10 dei quali nella frazione centrale. Un po’ tutto il complesso biancorosso però ha girato alla grande, con Latham capace anche di rendere in difesa.

Il successo contro le Green Warriors fa quindi rimbalzare verso l’alto la Futura Volley, ora quarta in classifica seppure con una partita in più di Sassuolo (quinta a un punto) e tre in più di Marsala che segue a tre lunghezze. Insomma, la strada per la pool promozione è tutt’altro che conclusa, però le Cocche hanno dimostrato di poter valere – con prestazioni simili – anche le zone nobili della classifica.

Ora le biancorosse godranno di un breve riposo, ma alla ripresa dei giochi dovranno farsi trovare pronte per non sprecare l’impresa di Sassuolo. «Abbiamo ottenuto un risultato importante in una partita importante – è il giudizio di Lucchini a fine match – ci siamo guardati in faccia dopo Mondovì e ciò è servito a metterci sull’obiettivo giusto: ne è uscita una partita molto buona. Possiamo festeggiare il nuovo anno in maniera felice è tranquilla, grazie a un match di carattere che ci ha permesso di tenere sempre sotto le nostre avversarie: faccio i complimenti a tutti, ora pensiamo a recuperare energie».

Green Warriors Sassuolo – Futura Volley Giovani Busto A. 0-3

(18-25, 16-25, 22-25)

Sassuolo: Pelloni ne, Falcone (L), Zojzi ne, Salinas 8, Busolini 3, Pasquino, Aliata, Dhimitriadhi 6, Fornari 2, Spinello 1, Magazza 1, Ferrari ne, Civitico ne, Antropova 16. All. Barbolini.

FVG Busto A.: Veneriano 8, Nicolini 1, Michieletto 22, Vecerina ne, Latham 15, A.Lualdi ne, G.Lualdi 10, Sormani ne, Carletti ne, Garzonio (L), Zingaro 5. All. Lucchini.

Note Busto. Battuta: errate 11, ace 4. Ricezione: 57% positiva, 24% perfetta, errori 2. Attacco: 47% positività, errori 7, murati 6. Muri: 6.

SERIE A2 – GIRONE OVEST

CLASSIFICA: Roma (12) 28; Pinerolo (12) 26; Mondovì (11) 25; FVG BUSTO A. (15) 22; Sassuolo (14) 21; Marsala (12) 19; Olbia (12), Cus Torino (13) 15; Club Italia (11) 10; Montale (12) 5.