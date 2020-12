La Futura vola in Sardegna e cerca punti pesanti per la pool promozione

Trasferta sarda per la Futura Volley Giovani, impegnata domenica 20 (ore 17) a Golfo Aranci contro le padrone di casa dell’Olbia, una sfida che rappresenta un vero e proprio crocevia per la formazione di Busto Arsizio attualmente alla rincorsa di un posto nella pool promozione.

Le ultime battute di arresto con Marsala e Roma hanno infatti riportato nella seconda parte della classifica la squadra di Lucchini la quale, però, con Olbia può trovare l’ennesima ripartenza di questa stagione, a patto di risolvere il problema dei finali punto-a-punto. I set persi allo sprint hanno caratterizzato le ultime partite con le Cocche che hanno lasciato qualche punto pesante per strada.

La Futura intanto sta ritrovando Rebecca Latham, già tornata in campo seppure per un breve periodo con Roma: la giovane ma talentuosa americana potrà essere l’arma in più per Lucchini in vista dei due recuperi del girone di andata che Busto disputerà dopo Natale anche perché Laura Frigo in quelle occasioni non potrà scendere in campo (è stata acquistata dopo la riapertura del mercato ma, appunto, non può giocare le gare di andata).

L’avversaria di turno, la Geovillage Hermaea Olbia, è reduce da tre sconfitte consecutive (anche a causa dell’assenza della bomber finnica Piia Korhonen) ma è tuttora in corsa per un posto nella pool promozione. Zonta e Ghezzi danno peso all’attacco di coach Giandomenico mentre l’esperienza è assicurata dall’accoppiata formata da Jenny Barazza e Sara Angelini. Coulibaly, Joly, Stocco e il libero Caforio sono le altre pedine schierate con costanza in campo dalle sassaresi.

«Domenica dovremo affrontare la trasferta con una mentalità vincente – è il parere di coach Lucchini – perché il buon gioco che a tratti abbiamo fatto vedere nelle ultime uscite deve essere trasformato in punti per la classifica. Sicuramente siamo in una buona condizione, come dimostrato in parte con Roma: ci aspettano tre trasferte complicate ma dobbiamo ragionare un passo alla volta, la nostra attenzione è focalizzata su Olbia per cercare una vittoria fuori casa».