La giunta regionale stanzi le risorse per assumere più medici di famiglia

È stato approvato, in consiglio regionale, un ordine del giorno collegato al Bilancio, presentato dal gruppo del Pd regionale, che invita la giunta a stanziare le risorse necessarie per consentire alle Agenzie di Tutela della Salute (Ats) di assumere nuovi medici di base.

«Entro il 2022- spiega il consigliere regionale Samuele Astuti, primo firmatario del documento- in Lombardia saranno andati in pensione 1802 medici di base. Già oggi i posti vacanti sono 552 e i medici attivi sono costretti a seguire un numero di pazienti troppo alto. Una vera e propria emergenza che, come ha messo purtroppo in evidenza la pandemia da coronavirus, non consente di realizzare un welfare di comunità, indispensabile per garantire l’assistenza e la cura dei cittadini. Per questo abbiamo chiesto e ottenuto dalla Regione lo stanziamento delle risorse necessarie affinchè le Ats possano assumere i medici di base necessari a garantire un welfare di comunità costruendo una rete di poliambulatori pubblici. E’ questo un tema centrale che dovrà essere seriamente affrontato nel lavoro avviato in consiglio di riscrittura della legge 23 sulla sanità regionale».