La magia della neve in una bolla di vetro: il laboratorio di Villa Panza Kids

L”ultimo appuntamento con i laboratori natalizi per bambini proposti dal FAI e ispirati alle opere della Collezione Panza è per sabato 2 gennaio 2021 alle ore 15, sempre su piattaforma Zoom. Punto di partenza per la nuova avventura in compagnia di Scintilla sarà l’acqua ghiacciata all’interno dell’opera “Cone of Water” di Meg Webster che accoglie i visitatori nel cortile della Villa regalerà una suggestione per la creazione di una romantica boule de neige, al cui interno si celerà un paesaggio innevato.

Per realizzare quest’opera saranno necessari un barattolo di vetro con il suo coperchio (un vecchio contenitore della marmellata o altre conserve), alcuni rametti di abete o pigne artificiali, glitter o stelline bianche, acqua, un foglio impermeabile che si possa agevolmente tagliare per realizzare la piccola sagoma di Villa Panza, del merletto o nastro di recupero, colla a caldo e forbici.

L’attività è rivolta a bambini indicativamente dai 4 agli 8 anni.

Biglietto: intero 8 € (iscritti FAI 6 €).

Per partecipare scrivere a faibiumo@fondoambiente.it. All’acquisto del biglietto verrà inviata una mail con il link per accedere all’incontro e i dettagli per partecipare.

Per maggiori informazioni: 349 6008287 – 347 9668538.