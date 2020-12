La neve a scuola… ed è subito festa: succede alla primaria Galilei di Varese

Grande festa per l’abbondante nevicata di dicembre alla primaria Galilei di Avigno.

«Gli alunni si sono recati a scuola con lo sguardo e il sorriso, nascosto dalle loro mascherine, che solo gli avventurieri hanno nel cuor loro! » ha raccontato la maestra Michaela.

I bambini non indossavano vestiti normali, ma bensì : pantaloni, scarpe e guanti impermeabili; con il solito zaino in spalla sono entrati nelle loro classi calpestando un morbidissimo e bianco manto di neve.

I loro desideri di giocare a palle di neve e di costruire pupazzi si sono realizzati in tarda mattinata, quando gli insegnanti hanno concesso loro di potersi rotolare in mezzo alla neve nel giardino della scuola.

Un’esperienza che ogni anno le insegnanti ripropongono ai loro alunni, anche perché in fondo a tutti piace “Tornare bambini” e in questo periodo un po’ di spensieratezza è un’ottima medicina per chiunque!