La Pro Patria fa visita alla Juve U23, Javorcic: “Non potremo solo difendere”

Dopo il pareggio a reti inviolate con il Grosseto di domenica scorsa, la Pro Patria domani – domenica 6 dicembre – sarà in campo ad Alessandria per sfidare la Juventus Under 23 (calcio d’inizio alle 15:00).

Mister Ivan Javorcic mette subito in chiaro che «sarà un bel test», anche perché i bianconeri sono uno dei migliori attacchi del campionato. I tigrotti, che invece hanno una delle migliori difese dell’intera Serie C, domani troveranno quindi pane per i propri denti: «È una squadra che macina tanto vista la qualità dei singoli, credo sia diversa concettualmente da tutti gli avversari della categoria. Hanno proprio un altro modo di pensare rispetto alla media degli altri giocatori. Negli anni sono migliorati tantissimo e rappresentano una realtà importante nel girone. Sembra poi che questa scelta stia ripagando anche in termini di prima squadra, citando gli esempi di Frabotta e Portanova. Bisognerà mantenere alta la guardia, loro in casa segnano quasi sempre e dunque oltre alla difesa dovrà esserci una parte importante di costruzione e gestione del gioco».

In quanto alla sua Pro Patria, Javorcic fa il punto sul “problema” attacco: «Sono orgoglioso di quello che creiamo, partendo dal presupposto che abbiamo preso attaccanti non consolidati ma giovani hanno bisogno di crescere. Se avessimo una migliore finalizzazione credo saremmo primi in classifica. Questo impegno sarà importante e accelererà il percorso di crescita collettivo del gruppo, affrontare un avversario di questo livello per noi è fonte di curiosità e ci aiuterà a capire cosa ci manca ancora per migliorare. In generale poi sono soddisfatto del percorso di questi ragazzi, che hanno già migliorato i numeri dello scorso anno, il che è già un risultato per me importante».

In casa biancoblu, in attesa di sapere quali saranno le convocazioni, al netto dei tamponi Covid, sicuri assenti Ghioldi, Molinari e Brignoli, mentre sono in diffida Saporetti e Boffelli.

DIRETTAVN – La diretta della gara è già iniziata su VareseNews (guarda qui). Potrete commentare l’andamento della partita in tempo reale tramite il liveblog o interagire con l’hashtag #DirettaVn sui social.