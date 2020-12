La raccolta alimentare della Pro Loco di Olgiate Olona coinvolge i più piccoli

La Pro Loco di Olgiate Olona in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, il Gruppo Alpini e la Protezione Civile ha organizzato, per il Natale 2020, una raccolta alimentare a favore delle famiglie bisognose.

Il progetto coinvolge tutta la cittadinanza e in particolare gli alunni delle scuole primarie e secondarie.

Agli studenti delle scuole medie D. Alighieri la Pro Loco ha chiesto la raccolta di merendine, olio, lenticchie, pandoro e passata di pomodoro; alle scuole elementari Carducci, invece, carne in scatola, riso, cioccolato, caffè da moka e piselli; alle elementari Gerbone, riso, latte, succo di frutta, the e fagioli; mentre alle elementari Ferrini biscotti, pasta, tonno, zucchero e panettoni.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare bambini, ragazzi e le loro famiglie alla necessità di essere solidali verso le persone meno fortunate e al contempo dare un piccolo contributo a chi è in difficoltà economica.

Sarà possibile consegnare le donazioni da oggi, sabato 12 dicembre, a giovedì 17 all’oratorio maschile in via Ortigara dalle 9 alle 11 e dalle ore 16 alle 18 e domenica 13 nelle piazze delle tre parrocchie Santo Stefano, San Giovanni Bosco e San Giuseppe dove saranno allestiti i gazebo dalle 8.30 alle 11.30.