La raccolta fondi di Amor per aiutare l’ospedale di Angera raggiunge 12.790 euro

12.790 euro: sono i fondi raccolti da Amor (Associazione mamme per l’Ondoli in rinascita) per aiutare l’ospedale di Angera, i 30 medici di famiglia e i 7 pediatri del distretto di Sesto Calende.

Con questi soldi, i volontari hanno potuto acquistare per ciascuno dei medici del territorio un kit di pulsossimetri, guanti, camici, mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, disinfettanti e visiere (donate dall’associazione Today for Tomorrow).

L’ospedale Carlo Ondoli ha ricevuto due smartphone per le comunicazioni tra pazienti e famiglie, tre saturimetri per il pronto soccorso, oltre a cartelle e lavagne per la riorganizzazione dei reparti. Amor ha consegnato anche altri sei saturimetri e sei sfigmomanometri (offerti dalla farmacia Binda di Brebbia) e 20 visiere (donate dall’associazione Caos). Inoltre sono in attesa di autorizzazione 700 tute e 60 visiere (queste ultime offerte da Vircol) e, di prossimo arrivo, una scatola flussometrica e due generatori Venturi easy flow per la cura dei pazienti.

«Dall’inizio di novembre a oggi – raccontano i volontari di Amor – sono stati molti i donatori che hanno raccolto il nostro appello a offrire aiuto a medici e infermieri per rendere migliori le loro condizioni di lavoro, a beneficio dei pazienti Covid nell’ospedale Carlo Ondoli di Angera e sul territorio».

Oltre a molti cittadini privati, alla gara di beneficienza lanciata da Amor hanno contribuito: l’associazione Musica Libera/festival Il lago cromatico, l’Associazione genitori Ispra, Caos, Amici di Emilio Soldati, Dimensione estetica di Scarafone Anna, Football club dilettantistico angerese, la classe 3a delle elementari di Taino, il circolo Mulini coop, e Vircol di Sesto Calende.