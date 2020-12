“Qui la situazione è critica. Ti chiediamo…” La Lettera a Babbo Natale dei ragazzi del Keynes

Pubblichiamo la lettera a Babbo Natale scritta dai ragazzi della 4BI dell’istituto “ISIS Keynes” di Gazzada. Hanno richieste ben precise, speriamo possa esaudirle…

Caro Babbo Natale,

siamo i ragazzi della classe 4BI dell’istituto “ISIS Keynes” di Gazzada, in provincia di Varese; a causa di quest’anno molto particolare, abbiamo deciso di scriverti (dopo tanti anni che non ci sentivamo) e ti chiediamo di prendere in considerazione le nostre richieste.

Come ben sai, a causa della pandemia in Italia non ce la stiamo passando molto bene, quindi intanto vorremmo chiederti se nei prossimi mesi riuscissi a porre fine all’emergenza.

Il governo ce la sta mettendo tutta per cercare di uscire da questa situazione, ma probabilmente paga l’instabilità interna e la fragilità generale dell’attuale classe politica; a questo proposito, ti chiederemmo se fosse possibile avere un governo stabile che duri almeno più di tre anni.

Noi, in quanto studenti, siamo stati tra i primi ad essere tagliati fuori, nonostante la scuola sia (o dovrebbe essere) una delle priorità dello Stato; ti chiediamo di farci tornare a scuola in presenza e far sì che il sistema di trasporti pubblici sia efficiente e non sia un ulteriore strumento di contagio.

Nonostante sia forte il desiderio di tornare a scuola, ci rendiamo conto del fatto che la didattica a distanza abbia svecchiato il sistema scolastico italiano, obbligando gli istituti a modernizzarsi per poter continuare a fare lezione; ti chiediamo che questa modernizzazione continui ad essere in atto e che i professori restino al passo, sfruttando tutte le potenzialità offerte dalla tecnologia.

Un altro problema che è emerso nella scuola vecchio stile italiana è il modo in cui vengono svolte le lezioni, sotto certi aspetti datato: abbiamo notato che nella cultura estera si propende sempre di più verso un tipo di lezione più pratico ed interattivo che tiene alta l’attenzione degli alunni; forse il sistema scolastico italiano andrebbe, almeno in parte, ripensato.

Negli ultimi anni pochissimi fondi sono stati stanziati per ricerca, sanità ed istruzione, creando lacune evidenti adesso che siamo in un periodo emergenziale.

Una delle tante conseguenze è che molto spesso le strutture scolastiche vertono in condizioni pietose, con parti di intonaco che si staccano e soffitti che crollano in testa agli studenti, con aule minuscole per nulla sane ed accoglienti; ci sembra impossibile che nel 2020 in Italia ci siano ancora studenti che debbano rischiare la propria incolumità stando in classe o all’interno dell’edificio scolastico, che non possano sentirsi a scuola “come a casa”.

Fortunatamente, sotto quest’aspetto noi del Keynes siamo fortunati, avendo una scuola nuova ed efficiente; vorremmo però che anche tutti nostri “colleghi” delle altre scuole avessero una simile fortuna (dovrebbe essere la normalità). Puoi fare qualcosa tu?

Spesso noi giovani veniamo criticati perché siamo estranei agli ingranaggi della società odierna, ma secondo noi è a causa del fatto che molte nozioni non ci vengono neanche spiegate: il programma di storia, ad esempio, in quinta finisce (se va bene) con la guerra fredda, ignorando ciò che è successo dagli anni ‘70 in poi; l’economia è trattata solamente in indirizzi specifici e, finito l’ultimo anno, non saremo in grado di sbrigare da soli faccende banali (come funziona un conto bancario? Cosa comporta aprire un mutuo? Quali tasse vengono pagate dai cittadini italiani?); il nostro Paese ha un immenso patrimonio culturale e artistico che non viene per niente valorizzato e di cui non si parla nelle scuole.

I docenti, purtroppo, non sono esenti da problematiche di questo genere: ci sono professori che, dopo quarant’anni di insegnamento, non riescono più (giustamente!) a stare al passo con la tecnologia o con la continua evoluzione della materia da loro insegnata; ti chiediamo di poter essere seguiti sempre da professori che, anche dopo tanti anni, continuino ad essere invogliati e competenti per stimolarci ad imparare.

Vedi tu, ma forse delle soluzioni potrebbero essere periodici corsi di formazione, una retribuzione più adeguata al ruolo fondamentale che gli insegnanti ricoprono e, se stanchi di insegnare, questi ultimi potrebbero ricoprire un altro ruolo all’interno del sistema scolastico (magari affiancare docenti più giovani?) permettendo a chi è più volenteroso di stare con gli alunni.

Caro Babbo, come puoi notare la situazione qui è particolarmente critica (a tratti disperata) ma noi non ci arrendiamo, siamo sicuri che terrai in considerazione le nostre richieste e che, come abbiamo sempre fatto, riusciremo a superare anche questa difficoltà.

Ti chiediamo un nuovo anno più sereno, ti chiediamo che gli adulti credano un po’ di più in noi e ci forniscano tutti gli strumenti necessari per rendere il nostro Paese, un domani, meno fragile di quello di oggi.

Ah, ti preghiamo: basta DPCM.

Ti abbracciamo forte e ti aspettiamo.

I ragazzi della IV B I.