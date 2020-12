La solidarietà d’asporto dell’associazione Vigili del Fuoco si è messa in moto

La “Festa di Solidarietà” , organizzata da 33 anni a questa parte dall’Associazione provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese a supporto dei giovani svantaggiati del territorio, a causa del Covid ha inaugurato una nuova formula: la solidarietà d’asporto.

La meravigliosa macchina organizzativa dei Vigili del fuoco si è messa in moto con uno sforzo notevole e ha già iniziato a macinare chilometri su e giù per la provincia per consegnare i doni e i regali alle varie associazioni che da oltre trent’anni collaborano a questo progetto di solidarietà. In totale verranno distribuiti oltre 1.000 panettoni, 2.500 giocattoli ed altri generi di prima necessità.

Le consegne continueranno fino al 19 dicembre con un ritmo intenso che solo un’organizzazione ben rodata può sostenere. Le prime sono state già fatte per un totale di 170 panettoni e altrettanti doni, recapitati alle associazioni CSE di Marnate, AIAS e San Vincenzo a Busto Arsizio.

L’arrivo dei Vigili del fuoco con i doni è sempre un momento di grande gioia, una sana iniezione di fiducia in un momento di buio collettivo. E così a Gorla Minore, i volontari dell’associazione AMIcizia alla vista del pulmino col simbolo dei pompieri hanno dato vita a un simpatico flash mob beneaugurante.

Le consegne proseguiranno fino a sabato prossimo, d’altronde l’attesa è tanta e l’associazione provinciale dei Vigili del fuoco si è organizzata per soddisfare tutte le richieste che aumentano di anno in anno.

Le tappe sono programmate: domani, sabato 12 dicembre, l’associazione Vigili del fuoco sarà alla Croce Rossa di Busto Arsizio per una consegna omaggio e un tributo al lavoro straordinario fatto da sanitari e volontari in tutti questi mesi. All’evento sarà presente Emanuele Antonelli il presidente della provincia di Varese.