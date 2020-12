La straordinaria bellezza del Campo dei Fiori per augurarvi Buon 2021

Quasi a volersi far perdonare un anno andato come nessuno si sarebbe mai aspettato, quasi a voler lasciare almeno un ultimo bel ricordo. Il 2020 nei suoi ultimi giorni ci ha regalato uno spettacolo davvero mozzafiato. Ed è proprio così che noi vogliamo congedarci da questo anno così difficile e augurarvi un buon 2021.

Siamo così saliti sul Campo dei Fiori, uno dei luoghi più rappresentativi del nostro territorio, per realizzare questo video con il quale vogliamo augurarvi buon anno.

Una scelta non casuale. La montagna che svetta sopra Varese, infatti, è l’emblema di questo anno così difficile. Dall’alluvione a Luvinate fino alla tempesta che ha spezzato migliaia di alberi passando per le infiltrazioni di idrocarburi, il 2020 non ha risparmiato nulla al Campo dei Fiori. Ci vorranno anni prima che le ferite si possano rimarginare e richiederanno grandissimi sforzi. Ma la bellezza con cui il 2020 si sta congedando da noi vogliamo interpretarla come un messaggio di speranza.

Buon anno nuovo da tutta la redazione di VareseNews.