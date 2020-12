La tazza di “Mai paura Onlus” ai dipendenti de La Provvidenza: “Il nostro grazie solidale”

L’Istituto La Provvidenza, in occasione di questo Natale, ha dato avvio a un’importante condivisione di intenti e di obiettivi con Mai Paura Onlus, per ringraziare i quasi 350 dipendenti che ogni giorno operano all’interno della struttura.

In questo anno difficile La Provvidenza non ha mai smesso di essere una casa per tutti gli anziani, continuando ad accogliere, assistere e curare i quasi 300 ospiti della struttura. Ha potuto continuare la sua missione grazie all’impegno e alla dedizione di tutti i dipendenti, che hanno dimostrato un attaccamento al lavoro e una passione nello svolgerlo fuori dal comune.

Sono andati oltre la paura, lavorando con tenacia e mettendo da parte le loro preoccupazioni personali; per ringraziarli e augurare un sereno Natale, La Provvidenza ha deciso di dedicare loro un regalo solidale, che fosse di aiuto e supporto anche al territorio. E la scelta è stata quella di regalare ai dipendenti emozioni donando ai dipendenti le “emozioni in tazza”, i regali natalizi di Mai Paura Onlus, associazione attiva da tempo nel territorio con una missione comune a quella di Provvidenza: assistere i più fragili e bisognosi.

Le speciali MUG, realizzate in diversi soggetti, sono state consegnate da Mai Paura e distribuite oggi a tutti i dipendenti; l’augurio del nostro Istituto è che questo gesto sia solo il punto di partenza di un supporto territoriale fondamentale per ricostruire e condividere la ripresa che ci attende nel prossimo anno.