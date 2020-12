“La tecnologia al servizio del private banking”: un incontro online per saperne di più

Come si usano i robot advisory? Come può la tecnologia intervenire al servizio del private banking?

Per saperne di più, è stato organizzata una conferenza in streaming: “La tecnologia al servizio del private banking: l’utilizzo del robot advisory“. L’appuntamento è per giovedì 3 dicembre alle 18.30, sulla pagina Facebook di Banca Generali.

Interverranno Anna Gervasoni (presidente del comitato scientifico Osservatorio private banking e professoressa ordinaria di economia e gestione delle imprese alla Liuc), Andrea Ragaini (vicedirettore generale wealth management mercati e prodotti Banca Generali), Loredana La Pace (managing director & country head Italia Goldman Sachs asset management), Matteo Villani (managing director & head of asset management Italy Vontobel), con la moderazione di Stefano Righi del “Corriere della Sera”.

L’evento è promosso dall’Osservatorio private banking della LIUC Business School e da Banca Generali Private.