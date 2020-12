La prima vaccinazione sarà per il professor Grossi: “Sono convinto di ciò che faccio. È la nostra unica arma”

«Non sono emozionato. Sono convinto di ciò che andrò a fare. È un messaggio importante sia per il personale sanitario sia per la cittadinanza».

Il professor Paolo Grossi, primario di malattie infettive all’ospedale di Circolo, è il primo varesino che riceverà la dose vaccinale contro il Covid19 all’ospedale di Varese.

Subito dopo i discorsi ufficiali, scoprirà la spalla per farsi iniettare la dose approvata dall’Ema prima e da Aifa successivamente: « È la nostra unica arma, in questo momento. Se vogliamo tornare alla nostra quotidianità dobbiamo accettare il vaccino. Credo che in questi giorni siano arrivate troppe informazione anche fuorvianti che hanno creato qualche dubbio. Per questo io mi sottopongo con fiducia per dimostrare a tutti che occorre farlo. Soprattutto nel mondo sanitario è un dovere, una responsabilità individuale per continuare a svolgere il nostro lavoro».

Oggi il professor Grossi riceverà la prima dose, insieme ad altre 49 persone scelte tra le categorie come medici, infermieri, tecnici, operatori socio sanitari e ausiliari: « Tra tre settimane riceverò la seconda – dice il primario di malattie infettive dell’ospedale di Circolo – Nel frattempo studierò la risposta che il mio corpo produrrà: ho fatto un prelievo ematico oggi e lo farò anche nei prossimi giorni. Da ricercatore verificherò da vicino come reagisce il mio corpo».

La Sette laghi ha predisposto un elenco di 50 candidati che si sottoporranno alla prima vaccinazione nel giorno del “Vaccine Day” europeo. Un esempio per tutta la comunità che potrà cominciare a sperare in un 2021 diverso.