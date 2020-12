L’albero dei nuovi nati di Gallarate finisce al Tg1

Gallarate festeggia con un albero i 370 bimbi nati nell’anno 2020 e l’iniziativa simbolica – leggera e benaugurante – finisce anche alla ribalta nazionale, con un servizio del Tg1, l’ammiraglia dei telegiornali italiani, che ha nella sua edizione del pranzo della domenica uno dei momenti più seguiti.

Le telecamere del Tg hanno portato alla scoperta della piazza e soprattutto della bella iniziativa natalizia, un albero posizionato proprio di fianco al municipio.

L’idea dell’albero dei nuovi nati era stata proposta a gennaio scorso, da inserire negli eventi per la giornata nazionale degli alberi, ma poi è stata “resuscitata” come segnale benaugurante in periodo di Natale. Al posto delle tradizionali palle di Natale l’albero è decorato da piccoli cartoncini che riportano i nomi dei piccoli gallaratesi.

Nel servizio del Tg1 è stata intervistata l’assessora Claudia Mazzetti e anche alcune persone di passaggio in piazza, tra cui – inevitabile – una mamma. Tra l’altro la centrale piazza Libertà è abbellita anche dalle decorazioni dei bimbi – frutto di un laboratorio del museo Maga – intorno all’albero di Natale.

Qui si può vedere il servizio.