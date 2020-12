L’associazione genitori di Cocquio Trevisago regala ai bimbi il “bracciale igienizzante“

Una riserva di liquido igienizzante per le mani. Una specie di orologio rosso con la pancia e senza le lancette, un bracciale da portare sempre con sé in momenti difficili come questi, dove si esce poco ed è necessario stare attenti ad ogni cosa.

Frasi ripetute mille volte dai genitori ai figli che, anche loro, hanno «tenuto duro» in un momento drammatico e facendo il proprio dovere, cioè andando a scuola.

Ed ecco allora che il premio per questo impegno è arrivato dall’associazione genitori di Cocquio Trevisago che ha omaggiato i giovani studenti con un bracciale igienizzante.

Si tratta di un gadget che solo l’anno scorso sarebbe passato inosservato, forse accettato con ilarità, inutile, ma che naturalmente in questo Natale 2020 ha tutt’altro significato. Lo spiegano gli stessi genitori in una lettera a tratti commuovente, rivolta proprio ai figli scolari.

«Avete dimostrato volontà, tenacia e rispetto per le regole, qualità essenziali per poter superare anche un momento come questo. In questi ultimi giorni sembra che iniziano a vedersi i primi risultati del vostro impegno, i primi bagliori di luce dopo un periodo così travagliato, però non possiamo vanificare ogni sforzo abbandonando proprio ora quelle che sono state le regole con cui abbiamo imparato a convivere. Per questo abbiamo pensato a un gadget, un simbolo di un momento in cui è necessario seguire semplici abitudini per poter dire che nonostante tutto la scuola va avanti. Siete stati bravissimi, continuate così, siamo fieri di voi».

“Be Safe”, così si chiama il braccialetto, ha un funzionamento semplicissimo: attraverso un flacone di igienizzante dotato di un beccuccio lo si carica inserendo una modica quantità di liquido che all’occorrenza viene fatto nuovamente uscire schiacciando il serbatoio.