Laveno Mombello raccoglie giocattoli e buoni spesa per le famiglie in difficoltà

L’iniziativa “Settimana solidale”, voluta dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Servizio Sociale per soccorrere le persone in difficoltà e per sostenere le attività commerciali locali, ha avuto un successo inaspettato: sono stati raccolti 150 giocattoli nuovi e circa 3000 euro di buoni spendibili negli esercizi commerciali di Laveno Mombello.

La distribuzione avverrà secondo rigorosi e trasparenti criteri determinati dai Servizi sociali del Comune. “Il buon Natale sarà davvero un Natale buono nel nostro territorio – spiega l’amministrazione -. Grazie di cuore alla generosità dimostrata dai tantissimi concittadini, alla collaborazione dei negozianti e al prezioso aiuto del gruppo che ha presenziato alle casette

solidali e ha suddiviso e impacchettato i doni con un’organizzazione degna degli elfi di babbo Natale”.