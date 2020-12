A Laveno Mombello si parla di sport sul canale Youtube del comune

«Valorizzare la cultura sportiva, sensibilizzare la popolazione circa l’importanza di mantenere stili di vita sani anche durante il perdurare dello stato di emergenza sanitaria Covid-19 e porre l’attenzione sulle attività sportive praticabili nel nostro territorio».

È questo uno dei punti chiave dell’iniziativa approvata lo scorso novembre con delibera di Giunta. Il progetto è stato ufficialmente inaugurato giovedì 17 dicembre, con la pubblicazione sul canaleYoutube e la pagina Facebook del Comune di Laveno Mombello di un video di presentazione delle attività sportive.

Saranno diversi i temi approfonditi, legati al mondo sportivo: dalla disabilità alla presenza delle donne nello sport e alle difficoltà che ancora oggi devono affrontare. Le associazioni presenteranno il proprio sport e si concluderà con interviste ad atleti e sportivi che hanno mosso i primi passi nelle associazioni sportive locali o che provengono dal nostro territorio.

«Si tratta della prima di una serie di iniziative, sviluppate di concerto con l’Assessorato al Turismo, nelle quali lo sport assume un ruolo centrale e di rilievo» precisa Barbara Sonzogni, Assessore con delega allo Sport e al Terzo Settore.

«In questa prima fase abbiamo lavorato con le associazioni sportive con l’obiettivo di costruire insieme un percorso per la promozione delle singole discipline e per sottolineare, ancora una volta, che la pratica dell’attività sportiva ricopre un ruolo fondamentale a livello sociale. Lo sport aggrega, unisce, educa e consente di sviluppare stili di vita sani ma non solo. È infatti questo uno dei settori ai quali stiamo dedicando particolare attenzione in un’ottica di sviluppo del territorio, incentivando la nascita di un turismo sportivo che, già oggi, offre grandi opportunità».