Lavori all’ex Caserma Garibaldi, chiusa per tre giorni via Pavesi

I lavori per la ristrutturazione dell’ex Caserma Garibaldi entrano nel vivo. Dopo il via libera ai lavori di una settimana fa (leggi qui), nei prossimi giorni verranno abbattuti il muro di cinta su via Pavesi e alcune strutture che non sono legate all’edificio vincolato dalla soprintendenza.

Quest’ultimo, invece, verrà totalmente riqualificato per diventare un grande polo culturale della città. Proprio per consentire l’intervento via Pavesi resterà chiusa al traffico per tre giorni, da mercoledì 9 dicembre a venerdì 11 dicembre, dalle 8.30 alle 17.30.