L’avvento e l’ultimo mese di gravidanza: preparare l’arrivo di un bambino

Inizia in questi giorni l’Avvento, il tempo che ci prepara all’arrivo del Natale. Un tempo di attesa. Di attesa, di preparativi, di fermento interiore ed esteriore: si abbellisce la casa, si contattano vecchi amici e persone care, il cuore si ammorbidisce e diventiamo più buoni!

Cosa succede in realtà dentro di noi? Stiamo preparando uno spazio per qualcuno che deve arrivare…spazio nei pensieri, nel cuore ma anche nella nostra casa!

Ogni giorno una finestrella da aprire, con la gioia di arrivare in fondo!

Ecco… quanta similitudine tra questo tempo “magico” dell’Avvento e quello dell’ultimo mese di gravidanza? Quando in un certo giorno x si inizia il conto alla rovescia…

E allora si incomincia a gustare con una nuova lentezza tutto il tempo che rimane, vivendo quasi in una dimensione di sogno, tra il bambino immaginato ed il bambino reale, per dirla con le parole della Vegetti Finzi .

Quando tutto il “necessario” è stato fatto e rimane finalmente una sorta di sospensione.

“… finalmente tutto è pronto, NON HO PIU’ DOVERI – dice la futura mamma – posso stare nel piacere dell’attesa e basta. E sto bene da sola, con il mio pancione! Sto bene anche in casa, nella mia casa, e quanto in questo strano 2020 la abbiamo frequentata, pulita, abbellita!

Ora posso ricoprire con la carta Varese il mio vecchio libro di fiabe, ricamare il lenzuolino a punto croce o fare a maglia le famose babbucce di lana, posso cercare le parole delle vecchie ninne nanne e ricopiarle con l’inchiostro blu!

Ma posso anche addormentarmi se ho sonno, e al risveglio preparare una torta…

Stasera a tavola accenderò le candele per stupire il mio compagno con un inaspettato momento di intimità.”

La coppia sta per diventare famiglia, quanti cambiamenti davvero, e che Avvento speciale quando c’è un bambino nuovo in arrivo!