Le Ferrovie Autolinee Ticinesi potenziano le corse dal 13 dicembre

Le Fart (Ferrovie autolinee regionali ticinesi) potenziano il servizio dal 13 dicembre, giorno in cui entrerà in funzione il tunnel ferroviario sotto il Monte Ceneri, l’ultimo tratto ticinese della Trasversale ferroviaria alpina. Previste nuove corse di bus, al mattino e alla sera anche nei weekend e nei giorni festivi. Più di 140 gli autisti in servizio, 61 i bus.

Due corse in più la sera sulla tratta Intragna Locarno. Tutte le novità sono indicate sul sito www.fartiamo.ch. “Fartiamo” è lo slogan della campagna pubblicitaria che l’azienda ha lanciato in questi giorni per promuoversi.

Le Fart stanno potenziando la rete di trasporto pubblico regionale. È in corso di stampa anche l’opuscolo informativo “Fartiamo”. “Le novità sono molte – ha detto il direttore Claudio Blotti alla testate giornalistiche d’oltreconfine – ma la nuova rete di trasporto pubblico esprimerà il suo massimo potenziale quando tutte le misure e gli interventi programmati saranno utlimati”.