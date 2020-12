Le medie di Maccagno attente all’ambiente coi laboratori didattici

Nonostante la difficile situazione causata dall’emergenza sanitaria, la Scuola Secondaria “L. da Vinci” di Maccagno con Pino e Veddasca, sempre attenta alle tematiche ambientali, si dimostra attiva, anche attraverso la realizzazione di laboratori pratici, attuati sempre nel rispetto delle norme anti Covid.

In questi giorni per esempio la classe prima ha lavorato in collaborazione con un educatore della Coop, Oliviero Mazza, ad un progetto “Acqua di casa mia” che a partire dalle abitudini di consumo individuali, ha sviluppato una riflessione sulla filiera dell’acqua in bottiglia e sulle sue implicazioni in termini ambientali, economici ed etici», ha spiegato la professoressa Marzia Malesani.

A scuola per prepararsi alle prossime festività, non mancano semplici, ma eleganti addobbi natalizi grazie alle attività laboratoriali del professor Parini e di tutti coloro (docenti, educatori ed alunni) che hanno voluto partecipare alla realizzazione degli stessi, ma soprattutto si spera che non manchi l’attenzione per le persone più fragili e in difficoltà.