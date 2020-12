Legnano – Varese, domenica 13 dicembre, in diretta video

Diretta Tv per Legnano-Varese. Nei tempi difficili del Covid i tifosi hanno anche il disagio di non poter frequentare gli stadi, ma l’Ac Legnano ha deciso di colmare la lacuna, trasmettendo in diretta la partitissima di domenica 13 dicembre sui canale Youtube della società. La cronaca diretta partirà qualche istante prima dei calcio inizio, previsto per le 14.30.

I recuperi di oggi: Casale – Varese 1-1, Lavagnese-Saluzzo 3-2, Fossano-Sestri Levante 1-3, Bra-Vado 3-1, Chieri-Gozzano 1-1

La classifica: Bra 19; Pont Donnaz 16; Derthona 14; Gozzano e Lavagnese 13; Caronnese, Sestri Levante e Sanremese 12; Imperia 10; Legnano, Chieri 9; Borgosesia, Vado e Castellanzese 8; Saluzzo 7; Folgore Caratese e Arconatese 6; Casale 5; Città di Varese 4; Fossano 3.