Letteratura sudamericana: un video-reading a cura di Insubria e liceo Tosi

Selezionato da Maker Faire Rome 2020, nella sezione Cultural Heritage, sabato 12 dicembre 2020, dalle 16 alle 17 si potrà seguire in diretta streaming il Workshop e video reading letterario, dedicato alla letteratura latinoamericana, patrimonio culturale dell’umanità.

Ideato da Rosanna Pozzi, in collaborazione con l’International Reserch Center for Local Histories and Cultural Heritage dell’Università dell’Insubria col docente Gianmarco Gaspari, il progetto prende avvio dalla mostra digitale dedicata a Mario Luzi e la letteratura latinoamericana.

Un gruppo di studenti del Corso di Comunicazione dell’Università degli Studi dell’Insubria e del Liceo Scientifico Tosi di Busto Arsizio daranno voce agli incipit delle opere letterarie più note della letteratura latinoamericana, patrimonio dell’umanità.

Per molti di loro, come afferma Giulia Lorella Solis Hinostroza, studentessa del quarto anno del Liceo Scientifico Tosi: «È stata l’occasione per scoprire il valore di una tradizione letteraria cui appartengo e che conoscevo solo in parte, per leggere pagine di romanzi che rappresentano capolavori della letteratura mondiale. Partecipare a questo progetto mi ha reso fiera della mia origine e del valore internazionale della mia cultura».

All’evento parteciperanno Rosanna Pozzi, Gianmarco Gaspari, docente di letteratura italiana presso il Corso di Comunicazione dell’Università dell’Insubria e Sebastiano Belfiore, prof. di lingua e letteratura inglese, Referente della Commissione Internazionalizzazione e Intercultura del Liceo A. Tosi.

Cerca il codice Event (WS62) e segui l’evento in diretta streaming su www.makerfairerome.eu