L’impegno di Prefettura e Questura per la raccolta di generi alimentari per la Casa della Carità di Varese

In occasione del Natale, riproponendo ciò che era già stato organizzato nel giugno scorso, su iniziativa del Cappellano della Polizia di Stato Don Giorgio Spada, la Prefettura e la Questura di Varese con l’A.N.P.S. si sono unite nella proposta di effettuare una raccolta di generi alimentari da destinare alla Casa della Carità di Varese.

La difficoltà del tempo che stiamo attraversando ormai da molti mesi anche nella nostra città ha avuto come effetto l’aumento della richiesta di un pasto quotidiano, una domanda che in alcuni momenti è anche raddoppiata rispetto alle richieste abituali. Per questo si è scelto di avviare la raccolta.

Mercoledì 16 dicembre il frutto di questa raccolta sarà consegnato alla Casa della Carità, un punto di riferimento per le realtà caritative e di volontariato della città di Varese, fa rete con diverse altre associazioni che si occupano dell’ascolto e dell’assistenza di chi si trova in difficoltà.

«Il Natale imminente – è spiegato dalla questura – ci ricorda non tanto una generica bontà, ma quella vera bontà che è capace di accorgersi di chi intorno e vicino a noi ha più bisogno e anche di impegnarsi in qualche opera concreta di aiuto».