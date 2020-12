Lo stop a fiere e congressi fa crollare le importazioni di merci tramite Carnet Ata a Malpensa

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) di Malpensa nel corso del 2020 hanno garantito il controllo di 4600 movimentazioni di merci scortate da Carnet A.T.A., sia spedite tramite voli cargo che a seguito di passeggeri.

Innumerevoli tipologie di materiali (opere d’arte, attrezzature fotografiche e cinematografiche, strumenti musicali, macchinari industriali, gioielli, abbigliamento, apparecchi medicali, costumi teatrali, impianti per concerti, merci per esposizioni, auto da corsa, materiale pedagogico e scientifico, campioni, ecc..), destinati ad essere esposti ed utilizzati in occasione di fiere, congressi e manifestazioni similari, possono essere movimentati celermente attraverso l’uso del Carnet A.T.A..

Il Carnet A.T.A. è un documento doganale internazionale, utilizzabile per le operazioni di esportazione ed importazione temporanea e successive reimportazioni o riesportazioni nei circa 80 Paesi aderenti alla Convenzione A.T.A. . In Italia il Carnet A.T.A. viene rilasciato dalle Camere di Commercio ad aziende e professionisti che ne facciano richiesta. Nel 2019 le operazioni controllate di questa tipologia sono state complessivamente 10.220, numero notevolmente ridimensionato nell’anno in corso causa pandemia.