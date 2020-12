Lombardia in zona gialla, “ma per i negozi dei centri commerciali il semaforo nei weekend è ancora rosso”

Covid: da oggi Lombardia in “zona gialla” con la riapertura di bar e ristoranti fino alle 18 e la libertà di spostamento tra Comuni e fuori Regione, ma i centri commerciali ancora sono chiusi nei weekend: “Una decisione – commenta Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza – che, con la garanzia della piena sicurezza, ribadiamo debba essere rivista”.

“Noi – spiega Barbieri – siamo per il pluralismo distributivo: piccola, media e grande distribuzione possono convivere e, in quest’ottica, le attività dei centri commerciali, nel periodo più importante dell’anno, non devono essere ulteriormente penalizzate”.

“L’auspicio – prosegue Barbieri – è che si modifichi la norma consentendo anche ai punti vendita all’interno dei centri commerciali ancora senza la possibilità di operare, le stesse condizioni delle altre attività”.

“Ci sono – conclude Barbieri – timori per gli assembramenti, ma – allo stesso modo degli altri – i negozi nei centri commerciali si sono attrezzati per rispettare tutte le norme anti-contagio. Regole certificate che vanno fatte rispettare con i dovuti controlli,

perché la tutela della salute è il primo punto”.