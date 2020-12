L’ultimo saluto ai coniugi morti per Covid a poche ore di distanza

Uniti nella vita, nella morte e uniti anche nell’ultimo saluto.

Carlo Villa e Alba Maria Brugnoni, i due coniugi che se ne sono andati a distanza di poche ore, entrambi portati via dal Covid, sono stati salutati per l’ultima volta sabato 5 dicembre nel pomeriggio.

L’ultimo saluto ai due coniugi si è tenuto nella chiesa di san Giovanni a Morosolo piena in tutti i posti consentiti dalle regole anticovid. Entrambi erano molto conosciuti nel paese e sono in molti i morosolesi che non hanno potuto presenziare appunto a causa delle restrizioni imposte per evitare l’aumento dei contagi.

È stata una cerimonia molto sobria, toccante e commossa. Le due bare vicine, con le foto dei coniugi appaiate davanti all’altare hanno colpito molto i presenti, uniti nel dolore dei figli Daniele e Marco e delle famiglie.

Don Emilio Rimoldi ha centrato la sua omelia sul cammino di Carlo ed Alba Maria che continua insieme, anche dopo la vita terrena, sottolineando la fratellanza, la comunione e l’unità dei due coniugi. La loro morte ha colpito tutto il paese: erano ricoverati da poco più di una settimana dopo essere stati contagiati dal Covid-19 e sono morti lo scorso 15 novembre a poche ore di distanza l’uno dall’altra. Presente alla cerimonia anche il primo cittadino Mirko Reto che ha voluto portare la vicinanza dell’amministrazione comunale alle famiglie dei defunti.