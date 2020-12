Maltempo, oltre venti interventi della protezione civile di Laveno Mombello e Sangiano

Sono stati oltre una ventina gli interventi sino ad ora effettuati dalla protezione civile di Laveno Mombello e Sangiano sul territorio. Oltre alla consegna di farmaci, beni alimentari a persone in quarantena o in seria difficoltà, i volontari sono intervenuti in seguito all’abbondante nevicata di ieri.

«Abbiamo registrato interventi per automobilisti bloccati dalla neve, auto fuori strada, decine poi gli interventi per alberi che ostacolavano la viabilità anche sulla provinciale SP 69 e quella della Laveno Sangiano», scrivono sulla loro pagina Facebook (dove pubblicano anche le foto che trovate all’interno dell’articolo).