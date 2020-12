Maroni lancia la campagna elettorale su Varese con il suo primo intervento sul Bilancio

Ma al di là delle polemiche, il vero peccato è che durante l’emergenza COVID Lei, signor sindaco, non abbia voluto raccogliere lo stimolo di costituire quel tavolo di crisi con le opposizioni -richiesto dal consigliere Pinti- per concordare interventi efficaci e condivisi a favore di famiglie e imprese e garantire -soprattutto- una continuità tra il vostro ultimo bilancio (quello di stasera) e il prossimo, che, se i varesini vorranno, sarà approvato dalla nuova giunta di centrodestra.

Non è mai troppo tardi per un utile ravvedimento: Le rinnovo quindi, signor sindaco, la mia disponibilità ad una collaborazione operosa nell’interesse esclusivo di Varese e dei varesini, e nel nome di una politica con la P maiuscola che antepone il bene comune agli interessi di partito.

QUESTO MERITA VARESE: lo sforzo unitario di tutte le istituzioni del territorio, di chi governa oggi e di chi governerà domani, per guidare sulla via della ripresa e della resilienza una città che tanti poeti ed artisti hanno visitato ed amato, da Stendhal a Guttuso. Vogliamo trasformare Varese in una città di progetti e di futuro, capace di guardare oltre i confini dell’ordinaria amministrazione. È quello che sta facendo Regione Lombardia, che ha concesso in questi mesi generosi contributi per il nostro lago, per il nostro storico palazzetto e (da ultimo) per il restauro del dipinto di Guttuso al Sacro Monte.

Ho parlato non a caso di “ripresa e resilienza” che sono i termini usati dal governo nel RECOVERY PLAN. Nelle prossime settimane a Roma verranno definiti i progetti da finaziare con i 209 miliardi contenuti nel piano. Il bollettino meteo della politica romana annuncia tempeste in arrivo da parte della componente renziana della maggioranza. La mia lunga esperienza in Parlamento e al Governo mi insegna che in questi casi il rischio di essere tagliati fuori dai benefici concreti, per una città come Varese, è piuttosto elevato. Il governo ha comunque assicurato che (se la tempesta renziana passerà) la governance del Recovery Plan sarà sussidiaria, e quindi dovrà interagire con le Regioni e i comuni, che altrimenti potrebbero avere problemi nella gestione dei progetti.