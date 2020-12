Medici e associazioni sulla facciata del Comune, inaugurato il Natale a Castellanza

Anche quest’anno la facciata di Palazzo Brambilla è stata trasformata in un enorme display video dinamico dove proiettare immagini natalizie in movimento, animazioni, effetti speciali e grafiche 3d. In particolare quest’anno sono state scelte animazioni e musiche natalizie con effetti rinnovati, brevi video realizzati dalle scuole cittadine, da alcune associazioni e presidi ospedalieri del territorio con auguri di Natale e di buon anno, oltre ad una sezione musicale con la partecipazione speciale del musicista internazionale di blues Arthur Miles con brani a tema. Uno spettacolo divertente, magico e calato nella realtà castellanzese con i protagonisti di questo 2020 colpito dalla pandemia.

La proiezione inaugurale del videomapping si è tenuta martedì 8 dicembre in concomitanza con l’accensione ufficiale dell’Albero di Natale che l’Amministrazione Comunale quest’anno installerà al lato del Comune. Mentre davanti alla cancellata è stato posizionato oggi, 9 dicembre, l’albero “ad uncinetto” del Knit Cafè della Corte del Ciliegio

«Abbiamo deciso di proseguire con questa novità molto suggestiva – spiega il sindaco Mirella Cerini – visti i positivi riscontri ricevuti dai castellanzesi gli anni passati. Quest’anno, complice l’emergenza sanitaria da Covid19 che impedisce ogni tipo di spettacolo aperti al pubblico e pertanto l’impossibilità di poter proporre il tradizionale spettacolo di Natale, abbiamo deciso di replicare il videomapping con alcune importanti novità. Una fra tutte ci saranno gli auguri di Buon Natale e Buon Anno dei ragazzi delle scuole, delle associazioni, delle realtà ospedaliere e dei medici del territorio. L’invito a tutti è di passare da Palazzo Brambilla per ammirare questo bellissimo spettacolo, di cui siamo entusiasti, unico nel suo genere e che siamo lieti di proporre ormai come esclusiva Castellanzese».

In più quest’anno c’è la sezione musicale con i brani di Arthur Miles, cantante, pianista, compositore, autore, band-leader, direttore artistico e produttore che vive in Italia dal 1984. Nella sua lunghissima carriera ha effettuato tour in tutto il mondo e ha collaborato di grandi nomi della musica internazionale come, ad esempio, Edwin Starr, Josè Feliciano, Gloria Gaynor, Big Joe Turner, Johnny Otis, Eddie Clean-Headed Vincent, Jimmy Bo Horn e molti altri. La sua grande versatilità si esprime non solo nei generi Blues, Soul Dance, R&B, covers anni ’70 e dance music, generi che lo posizionano tra gli artisti più richiesti in Italia sia come artista dal vivo sia nelle sale d’incisione, ma anche come primo promotore del genere Gospel.