Mercatino delle scuole, luminarie e albero: a Casciago è arrivato il Natale

Casciago si veste di Natale. Luci e addobbi natalizi a Sant’Eusebio in collaborazione con la Pro Loco, l’albero di Natale e l’illuminazione nella piazzetta della Sala dell’Orologio grazie all’impegno del gruppo di maggioranza e il mercatino online organizzato dalle scuole del paese sempre insieme alla Pro Loco.

Le luci a Sant’Eusebio e il piccolo presepe illuminato sono stati installati qualche giorno fa, uno spettacolo di luci che fa risaltare la bellezza della chiesetta millenaria e del suo campanile. I filari di luci, calde e semplici, sono stati posizionati dai volontari della Pro Loco di Casciago in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Sempre grazie alla Pro Loco di Casciago e all’impegno del suo presidente Mario Saviori è partito il progetto insieme alle scuole del paese, alle primarie e agli asili di Casciago e Morosolo: tante idee regalo, prodotti d’artigianato, lavoretti realizzati dai bambini e dalle mamme e papà volontari prenotabili sul sito https://natalecasciago.company.site/ e ritirabili in accordo con gli organizzatori. L’iniziativa è stata voluta e portata avanti dalle varie associazioni genitori delle realtà del paese, in un momento complicato e nel quale organizzare i tradizionali mercatini non è possibile: «Abbiamo deciso di unire i cuori piccoli e i cuori grandi delle scuole della nostra Casciago – si legge sul sito -. #distantimauniti e #iorestoacasa sono i mantra che da mesi ci ripetiamo e quindi le scuole del territorio si sono unite in unico grande cuore. Il “mercatino” di Natale è online». Il ricavato sarà diviso tra le realtà che partecipano al progetto.

Infine, c’è la novità di quest’anno, l’albero illuminato nella piazzetta davanti al Comune, in Largo De Gasperi. Un albero e le decorazioni acquistati grazie all’impegno del gruppo di maggioranza e al lavoro di consiglieri comunali, mogli, fidanzate e figli che si sono rimboccati le maniche e hanno allestito luminarie e albero per dare un tocco natalizio al paese: «Quest’anno è solo l’inizio, non ci vogliamo fermare qui e per il prossimo Natale abbiamo già tante idee», spigano il sindaco Mirko Reto, affiancato dal suo vice Stefano Chiesa e da Mario Persicone e Giacomo Baroni, la parte operativa del gruppo.