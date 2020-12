Il Mercato della Terra del Piambello torna il 12 dicembre in versione natalizia

Dopo il rinvio di novembre, sabato 12 dicembre torna ad Induno Olona il Mercato della Terra del Piambello.

Ci saranno le arance di Giuseppe della Coop Riber Navel e i cardi gobbi del Monferrato di Leo Carozzo, e si potrà fare la spesa in modo consapevole acquistando pane, farine, cereali, erbe officinali, formaggi, frutta, marmellate, lumache, miele pasta, pollame, carni bianche, riso zafferano. Ci sarà anche, come al solito, un punto di ristoro con bevande.

In vista delle feste Slow Food, il Comune di Induno Olona e la Società di San Vincenzo de Paoli per l’edizione di dicembre del Mercato della Terra propongono “La spesa sospesa”, un’iniziativa solidale per aiutare anche le famiglie in difficoltà a festeggiare degnamente il Natale.

«Tutti possiamo dare una mano compiendo un gesto di generosità a favore dei più bisognosi che stanno vivendo con estrema difficoltà questo particolare momento economico – spiegano i promotori dell’iniziativa – Facendo la spesa sarà possibile comprare qualcosa in più e lasciarla alla bancarella; a fine giornata tutto verrà raccolto e consegnato all’associazione Società di San Vincenzo de Paoli che provvederà a distribuirlo, come aiuto concreto per le famiglie del territorio in difficoltà. E’ possibile anche lasciare una donazione libera che verrà riconvertita in spesa. La giornata prende lo spunto dall’antica usanza napoletana del caffè sospeso che consiste nel lasciare un caffè pagato al bar per chi non può permetterselo».

Il Mercato della Terra si svolgerà come di consueto nel piazzale di via Jamoretti, in località San Cassano a Induno Olona, dalle 9 alle 13.

Per chi ha fretta, e possibile anche contattare direttamente i produttori (trovate l’elenco sulla pagina Facebook del Mercato della Terra) ;alcuni consegnano a casa o vi prepareranno la spesa per il giorno del mercato, così dovrete solo passare a ritirarla.

Gli organizzatori ricordano che per venditori e utenti del mercato è obbligatorio l’uso delle mascherine e il rispetto del distanziamento tra le persone.

La locandina della Spesa sospesa