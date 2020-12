Il miracolo del Natale si compie a Castellanza, 700 scatole regalo per i più bisognosi

Sono più di 700 le scatole di Natale raccolte dalla Mensa del Padre Nostro di Castellanza insieme all’associazione di Busto Arsizio Casaringhio. Sono state stoccate all’interno dei locali di piazza Soldini di proprietà del Comune di Castellanza e sede dell’associazione castellanzese guidata da Adriano Broglia.

La distribuzione avverrà tra oggi (martedì) e domani e ad ogni nucleo familiare verrà dato il pacco con gli alimenti, il cotechino, panettone, spumante e una scatola di Natale per ogni componente, compresi i giocattoli per i bambini. «Grazie a tutti i cittadini che hanno contribuito molti potranno passare un Natale un po’ più sereno – è il commento generale – . Queste 700 scatole vanno a sommarsi alle altre 1400 raccolte negli altri punti sparsi in provincia di Varese, fino a Cerro Maggiore che è poco fuori dai confini varesotti».

Una gara di solidarietà partita alcune settimane fa proprio grazie a Casaringhio, una piccola realtà gestita da Sara Vega e Federico Riva che di solito si occupa di animali ma che da qualche mese a questa parte ha iniziato ad organizzare anche raccolte solidali per le persone in difficoltà. Prendendo in prestito l’idea nata da alcune realtà associative milanesi hanno lanciato l’iniziativa che prevedeva la realizzazione di scatole natalizie contenenti qualcosa di caldo, qualcosa di dolce, un prodotto di bellezza o igiene e un biglietto di auguri. Nel giro di poche settimane l‘ampio spazio messo a disposizione nell’edificio di piazza Soldini si è riempito al punto da rendere difficile anche il conteggio delle confezioni donate.

A quanto messo a disposizione dal buon cuore dei castellanzesi si è aggiunto anche un piccolo dono dell’amministrazione che ha inserito in ogni scatola un biglietto di auguri da parte del Comune e le immancabili mascherine: «Ne avremo bisogno ancora per qualche mese – spiega il vicesindaco Cristina Borroni -. Queste iniziative danno speranza alla nostra comunità, anche l’amministrazione ha voluto dare un piccolo segno di vicinanza a queste famiglie».

Sara Vega e Federico Riva ci tengono a ringraziare tutte le realtà che hanno contribuito a quello che definiscono «un miracolo di Natale che non ci aspettavamo di queste dimensioni» e precisano che «tutta la filiera della solidarietà è stata seguita da noi. Abbiamo scelto le realtà a cui affidarci e ci siamo assicurati che ogni scatola andasse a casa di chi ne ha davvero bisogno».

Felice anche Adriano Broglia, vero factotum della solidarietà a Castellanza e non solo: «La risposta delle famiglie di Castellanza, dell’istituto Maria Ausiliatrice e dal Village don Bosco di Milano è stata grandiosa. Un regalo in più per tutte le famiglie che ogni settimana vengono a bussare alla nostra porta».