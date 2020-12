A Mornago gli Amici di Babbo Natale si fermano per un giro ma la solidarietà non si ferma

A Mornago da 25 anni va avanti una tradizione: i volontari del gruppo Amici di Babbo Natale, la sera della vigilia, vanno a casa per casa a consegnare i regali ai bambini del paese. Una tradizione, come tante altre, che purtroppo quest’anno dovrà prendersi una pausa a causa dell’emergenza pandemica.

“Cari bambini e bambine, Natale è alle porte e come ben sapete, quest’anno sarà diverso dal solito – hanno scritto dall’associazione in una lettere indirizzata ai piccoli mornaghesi -. Purtroppo, non mi vedrete arrivare insieme ai folletti sul nostro carro speciale la sera della Vigilia. Anche se non ci vedremo, non dimenticatevi di lasciare latte e biscotti sotto l’albero, perché durante la notte passerò comunque a consegnarvi i doni”.

Il ritorno è una promessa, anche perché i frutti dell’anno scorso sono stati tanti e l’associazione ha scelto di affidarli al Comune a sostegno delle famiglie bisognose o messe in difficoltà dagli effetti della pandemia.