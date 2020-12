È morto Salvatore Di Lorenzo segretario generale pensionati Uil

Il 18 dicembre ci ha lasciati Salvatore Di Lorenzo, segretario generale dei Pensionati Uil Varese e Valle Olona. Una persona che ha dato molto al sindacato e al mondo del lavoro. Così lo ricorda Antonio Massafra segretario provinciale della Uil.

Ricordare Salvatore Di Lorenzo non è per niente facile; non lo è per le infinite emozioni del momento e per la quantità di ricordi. Al tempo stesso è molto forte la voglia di trasmettere chi era a tutti coloro che non l’hanno conosciuto. Profondità di analisi, capacità di vedere in prospettiva unita alla sua profonda coerenza. E poi, su tutto, spicca il ricordo di una parola che utilizzava molto e che ha caratterizzato la sua vita: consequenzialità. Sindacalista da sempre, per pura passione, a difesa dei diritti dei più deboli, dei valori di solidarietà e moralità nel rispetto dei principi di democrazia e libertà.