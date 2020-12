Nando dalla Chiesa ospite alla Giornata della trasparenza dell’Insubria

Un momento di riflessione sulla cultura della legalità e dell’integrità, contro ogni forma di corruzione: questo è l’obiettivo della Giornata della trasparenza che l’Università dell’Insubria ripropone venerdì 18 dicembre dalle 11 alle 13 sulla piattaforma Microsoft Teams dell’ateneo.

L’iniziativa – originariamente programmata per il 2 dicembre – è nata per il personale dell’ateneo, i docenti e gli studenti, ma è anche aperta al territorio e a tutti gli interessati. Relatore sarà un testimone della lotta civile del nostro Paese come Fernando dalla Chiesa, che propone una prolusione dal titolo «Riflessioni sulla legalità in ambito pubblico».

Nando Dalla Chiesa, figlio del generale Carlo Alberto ucciso dalla mafia nel 1982 a Palermo, dal 2013 è direttore dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata che lui stesso ha fondato all’Università degli studi di Milano, dove insegna Sociologia della criminalità.

Dopo i saluti del rettore Angelo Tagliabue e del direttore generale Marco Cavallotti, introdurrà i lavori Federico Raos, responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Insubria. A moderare l’incontro sarà Fabio Minazzi, professore di filosofia e direttore del Centro Carlo Cattaneo e Giulio Preti.