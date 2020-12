Natale e cartoon, dieci film per bambini consigliati da Filmstudio’90

L’arrivo di Natale è un bel momento per riscoprire il mondo dei cartoni animati. Un periodo magico da trascorrere in famiglia, lasciandosi avvolgere dalla magia delle favole e di personaggi simpatici, pasticcioni, divertenti e coraggiosi. Un modo per condividere storie e magie con i più piccoli.

Vi state chiedendo quali film guardare? Abbiamo chiesto consiglio a Giulio Rossini, fondatore e organizzatore di Filmstudio’90 che da trent’anni si occupa di cinema, anche per ragazzi. Quella che trovate qui sotto, infatti, è la lista di alcuni dei migliori film per i più piccoli proiettati durante la lunga storia di Fimstudio’90 e de Cinema Teatro Nuovo di Varese. Una bella carrellata di emozioni, capace di conquistare anche “il Grinch” che c’è in voi. La cultura, infatti, è un grande motore di crescita, fin da bambini, che ha bisogno del sostegno di tutti. Per questo, ricordiamo la campagna di raccolta fondi attivata dalla storica realtà varesina. La trovate qui.

La canzone del mare di Tomm Moore, 2014: un magnifico film d’animazione tratto da una favola irlandese, ricco di colori e magia, che veicola anche valori di amicizia e solidarietà.

Sasha e il polo nord di Rémy Chayé, 2015: ambientato tra i ghiacci del polo, un avvincente cartone animato adatto anche ai bambini che racconta un ritorno a casa dopo mille pericoli, con una nuova consapevolezza.

Moonrise Kingdom – Fuga d’amore di Wes Anderson, 2012: ambientato su un’isola del New England, nel 1965, un originale omaggio all’avventura della vita dei due piccoli innamorati, mentre gli adulti sono incapaci di capire. Per ragazzi, ma soprattutto per i grandi…

Ponyo sulla scogliera di Hayao Miyazachi, 2008: del geniale regista giapponese scegliamo questo tenerissimo film sull’amicizia di un bambino con un pesciolino rosso che vuole diventare un essere umano.

Kiriku’ e la strega Karaba’ di Michel Ocelot, 1998: il primo film di Ocelot (autore del recente Dilili a Parigi) è la storia di un bimbo speciale, coraggioso e tenace, che salverà il suo villaggio africano dai malefici della strega.

Wall-E di Andrew Stanton, 2008: il capolavoro Pixar che ha commosso grandi e piccini, favola ecologica dove l’ultimo robot dimenticato sulla terra ha una solitaria vita propria e lotterà a suo modo per riaffermare la forza dei sentimenti.

UP di Pete Docter e Bob Peterson, 2009: un delizioso film d’animazione, che fin dai primi struggenti 10 minuti racconta il senso della vita, e racconta di una fuga con tutta la casa e i suoi ricordi, portati in cielo dai palloncini.

Belle & Sebastien di Nicolas Vanier, 2013: la famosa serie di cartoni animati diventa ora un film di fiction, ambientato ora sulle Alpi durante la seconda guerra mondiale. Favola di uomini e animali, ma incombe anche la Storia.

La volpe e la bambina di Luc Jacquet, 2007: dal regista di La marcia dei pinguini, un’altro sguardo poetico nel mondo della natura, con la simpatica bambina dai capelli rossi e la sua amica volpe, in un incontro che ricorda Saint Exupery.

Tir-na-nOg (E’ vietato portare cavalli in città) di Mike Newell, 1993: arrivò a Varese con CinemaRagazzi la storia coinvolgente dei due piccoli zingari irlandesi alla ricerca del loro cavallo bianco rapito e delle loro origini lontane.

