Natale insieme, uno spazio di ascolto dell’associazione “Tra il dire e il fare”

In occasione del giorno di Natale, l’associazione culturale pedagogica “Tra il Dire e il Fare“ di Travedona Monate attiverà uno sportello di ascolto gratuito per chi si trova in difficoltà.

«La pandemia ci ricorda che siamo tutti e tutte vulnerabili e che la solitudine è uno stato assai più diffuso di quanto siamo portati a credere – spiegano le responsabili dell’associazione – La vita non è perfetta e l’umano si trova per natura in una condizione di rischio, anche se oggi il rischio è più che mai evidente. Sentirsi soli, vulnerabili, non deve destare vergogna e pregiudizio: in fondo, in questo periodo così complicato, siamo tutti un po’ più soli e un po’ più fragili. Chi non può stare coi propri cari il giorno di Natale, chi si sente solo, chi è malato o chi semplicemente desidera compagnia, a qualsiasi età, può chiamarci per uno scambio e un momento di conforto».

Per ragioni di setting, non verranno trattate dipendenze e disturbi psichiatrici.

Per prenotare l’incontro (telefonico o video online) è possibile inviare un messaggio su whatsapp al numero 392 0453431. Le persone anziane o non avvezze alla tecnologia, potranno telefonare direttamente.

L’incontro sarà condotto da Katia Cazzolaro, educatrice e consulente pedagogica: «Insieme, potremo connetterci con la difficoltà e provare ad averne meno paura, con un po’ di umanità e di poesia».

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Travedona Monate.