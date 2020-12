Natale in pediatria, il Ponte del sorriso rinnova la tradizione

E’ un dicembre decisamente diverso dal solito per tutti, anche per i bambini in ospedale. L’attesa del Natale è solitamente piena di iniziative di associazioni, di artisti, di scuole, di privati o aziende, che vanno a portare doni ai bambini, a cantare o a regalare un sorriso con uno spettacolo.

Quest’anno, invece, tutto è silenzioso e l’aria di festa che si avvicina è piuttosto quieta. I reparti sono tutti presi dall’emergenza della pandemia e chissà se Babbo Natale arriverà.

Eppure, anche in questo clima dove la spensieratezza ha lasciato il posto alla preoccupazione, Il Ponte del Sorriso cerca di aprire degli spiragli di luce e tenere vivo lo spirito natalizio. In tutti i reparti pediatrici dove è presente da nord a sud della provincia, insieme ai bambini ogni giorno vengono realizzate decorazioni di carta o pasta di sale, allestiti alberi luccicanti e impensabili presepi marini.

Così tutto si rianima e cresce la speranza che Babbo Natale il 24 notte passi anche di qui.