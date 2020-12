Nel cantiere del parcheggio dell’ospedale del Ponte a Varese, dove ormai mancano solo le rifiniture

Mancano ormai solo le opere di finitura al parcheggio che servirà con più di 300 posti l’ospedale del Ponte. Ultimata la struttura, nel cantiere manca solo la griglia che farà da facciata ai quattro piani di struttura, le asfaltature e gli automatismi: lavori che sono già in piena esecuzione, come abbiamo potuto verificare nella nostra visita al cantiere.

«Contiamo di finire per febbraio, al massimo ai primi di marzo, collaudi compresi» spiega Walter Vismara, direttore di cantiere.

«Dal punto di vista meteorologico siamo stati fortunati: a rallentare i lavori è stato il Covid – ha sottolineato Joseph Palo, tecnico della proprietà del Parcheggio – A marzo siamo stati fermi due mesi, e anche dopo la ripartenza per riportare il cantiere a regime ci sono volute tre settimane».

Il parcheggio avrà 312 posti in totale, su 4 livelli, due dei quali interrati, ma con una apertura luminosa verso la stazione di Varese: il che li rende più sicuri e meno “claustrofobici” dei normali piani creati sotto il piano terra.

Corrado Zago, Joseph Palo, Walter Vismara

«I due piani interrati avranno una capienza di 77 posti – Ha spiegato il progettista, l’architetto Corrado Zago – Il piano terra avrà 65 posti, più i bagni e un locale tecnico per la gestione delle automazioni, il primo piano avrà 76 posti. Ci saranno inoltre degli stalli esterni, piu o meno 17, per parcheggi disabile, auto a gas o altre esigenze».

Le auto, entreranno e usciranno da via Nino Bixio, ma sembra scongiurato il rischio di code nella trafficata strada davanti alla Cgil, poiché il punto di entrata è molto all’interno. Due invece le uscite pedonali: in via Nino Bixio e in via del Ponte, che saranno collegate da un marciapiede.

Come già previsto dalla convenzione con il Comune di Varese i costi all’ora non saranno più di 1,50 euro, e una parte dei posti saranno destinati ai lavoratori dell’ospedale adiacente.