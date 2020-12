Nella classifica sulla qualità della vita la provincia di Varese piomba alla 66esima posizione

Dalla 29esima posizione raggiunta nella classifica dell’anno scorso la provincia di Varese è piombata in fondo fino alla 66esima. Una posizione sotto la media quella raggiunta dalla nostra provincia nell’”algoritmo” della classifica sulla qualità della vita redatta dal Sole24Ore.

L’edizione di quest’anno del celebre quotidiano economico legge la provincia in chiaro scuro con punte di eccellenza nel campo dei consumi e della ricchezza ma come fanalino di coda nei campi Demografia e società e Cultura e tempo libero.

Un giudizio globalmente molto arretrato rispetto al 2019 quando il “medagliere” collocava la qualità della vita a queste latitudine tra le migliore che si registrarono nelle province d’Italia.

L’iniziativa del quotidiano, nell’edizione di quest’anno, si è posta l’obiettivo di raccontare come la pandemia da coronavirus ha impattato in modo differente sui territori. L’indagine analizza 90 indicatori, per la maggior parte (circa 60) aggiornati al 2020 in base agli ultimi dati disponibili. Proprio nell’ottica di misurare anche l’impatto del coronavirus e misurare l’emergenza sanitaria in corso è stato inserito tra i parametri l’indice dei casi Covid rilevati ogni mille abitanti.

