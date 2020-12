Nella piazza di Travedona si accende il Natale della pro loco, la cerimonia sarà online

Come da tradizione ormai consolidata, sarà inaugurato domenica 13 dicembre alle 17.30, nella piazza di Travedona Monate, l’albero di Natale pensato e creato dai volontari della Pro Loco. Nel rispetto delle misure anti Covid e per evitare assembramenti, l’accensione dell’albero sarà trasmessa in diretta su Facebook nella pagina “Pro Loco Travedona Monate”.

L’albero è alto 8 metri e largo altrettanto, è composto da 70 pannelli di legno, 300 metri di luci, 25 chili di vernice, 80metri quadrati di neve finta e i volontari, per realizzarlo, hanno impiegato tre mesi di lavoro.

“La Pro Loco di Travedona Monate desidera ringraziare pubblicamente i suoi ragazzacci per la fantasia, l’impegno e il tanto lavoro speso per la comunità e per aver realizzato un albero natalizio che rende orgoglioso tutto il paese”, scrivono nella comunicazione dell’evento. L’albero sarà visitabile in piazza a Travedona Monate fino al 6 gennaio.