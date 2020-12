Nelle ultime 24 ore più di 1.000 operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco in Lombardia

Sono stati oltre 4.000 gli interventi effettuati nelle ultime 24 ore dai Vigili del Fuoco. Più di 1.000 le operazioni di soccorso in Lombardia, di cui 500 a Milano, la maggior parte dei quali per taglio alberi pericolanti, messa in sicurezza di tetti appesantiti dalla neve e soccorsi ad automobilisti in difficoltà. Oltre 150 a Monza a causa della forte nevicata che ha colpito il territorio della provincia. Qui sono state messe in campo più di 15 squadre che hanno operato per tutta la notte. Impegnate 10 autopompe, 2 autoscale, 1 piattaforma aerea di elevazione, 6 carri speciali con attrezzatura specifica per affrontare gli interventi legati al maltempo e 6 automezzi fuoristrada.

IL FRIULI BLOCCATO DALLA NEVE

Anche in Friuli Venezia Giulia l’ondata di maltempo ha provocato danni e disagi. Sono stati più di 70 gli interventi di soccorso portati a termine dai Vigili del fuoco dai quattro comandi regionali. Ad Udine sono stati impegnati soprattutto per assistere automobilisti e autotrasportatori bloccati dalla neve in alcune strade della Carnia e per liberare tetti, coperture di gazebo dalla neve caduta copiosa. Disagi anche nella provincia di Pordenone con verifiche tecniche e assistenza alla popolazione a causa di una frana che ha isolato la frazione di Martiners, nel comune di Castelnovo del Friuli. Una decina gli interventi eseguiti, invece, dal personale dei comandi di Gorizia e Trieste.

TOSCANA E UMBRIA SOTTO LA PIOGGIA BATTENTE

Più di 500 interventi per le forti piogge anche in Umbria e in Toscana. Ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, ai Vigili del fuoco sono pervenute richieste di soccorso soprattutto per tetti divelti e piante cadute provocati dalla pioggia e dal vento forte. Particolarmente colpita l’area compresa tra i comuni di Avezzano, Luco dei Marsi, Trasacco e Collelongo.

VENTO E PIOGGIA SFERZANO LA PROVINCIA DI ROMA

Nel Lazio sono stati 582 gli interventi: 380 nella sola provincia di Roma, dove le squadre dei Vigili del fuoco hanno operato per far fronte ai numerosi danni causati da pioggia e vento.

MAREGGIATA A NAPOLI E ALBERI CADUTI IN SICILIA

In Campania, tra i 469 interventi effettuati c’è quello a Napoli, dove stanotte una mareggiata ha colpito il molo San Vincenzo provocando allagamenti, danni alle automobili e alla sede stradale. Il vento ha provocato danni e disagi anche in Sicilia. A Palermo, i Vigili del fuoco sono stati impegnati fin dalla mattina in oltre 150 interventi che hanno riguardato soprattutto alberi caduti, tettoie pericolanti, pali della pubblica illuminazione divelti, distacco di intonaco e impalcature pericolanti. Anche a Messina numerosi gli interventi per i danni causati dal forte vento con la caduta di alberi e la conseguente congestione della rete stradale e autostradale. Le zone più colpite risultano i paesi tra Sant’Agata Militello, Acquedolci e Santo Stefano di Camastra. (Fonte Ministero dell’Interno)