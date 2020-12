Neve sul Varesotto, mezza provincia senza elettricità

«Siamo senza corrente, quindi al freddo e senza luce». Sono diverse le telefonate, le email e i messaggi arrivati in redazione per segnalare problemi con la corrente elettrica causati dall’abbondante nevicata di ieri.

I problemi sono stati riscontrati in tutto il Varesotto. In particolare, nell’Alto Varesotto, si segnalato difficoltà a Masciago Primo e Bedero con un numero consistente di cittadini senza corrente. Situazione di difficoltà anche a Rancio Valcuvia, «mia mamma è anziana, è a casa senza corrente da ieri sera e non riusciamo a chiamare nessuno», spiega una lettrice.

I paesi colpiti sono anche Curiglia con Monteviasco, Dumenza, alcune zone di Luino, Germignaga, Bosco Valtravaglia, Brissago Valtravaglia. Sul Lago Maggiore si segnala corrente alternata, anche a Porto Valtravaglia, Castelveccana, Cadegliano Viconago, Brusimpiano, Ferrera, Masciago Primo e Bedero, Rancio Valcuvia, Cuvio, Cuveglio, Azzio, Castello Cabiaglio, Cocquio Trevisago, Laveno Mombello. Colpite anche alcune zone del Verbano Cusio-Ossola.

Spostandoci sul Lago di Varese si segnalano problemi a Gavirate. Nella Valceresio abbiamo ricevuto segnalazioni da Arcisate, Cuasso al Monte e Clivio. «Ho due bambine piccole, sono senza corrente da ieri alle 17 e ora (alle 14 ndr) la situazione non è ancora stata risolta. La cosa che fa più arrabbiare che questa situazione si verifica ad ogni nevicata, anche di minor entità».

Varese, invece, deve fare i conti con problemi nei quartieri di Montello, San Fermo, Bustecche, Bosto. «A Bosto siamo settanta utenze senza elettricità e nessuno ci dice quando il servizio verrà ripristinato», ci scrive un lettore.

Scendendo verso il Sud dalla provincia, abbiamo Vedano Olona, Venegono, Villadosia, Caronno Varesino, Solbiate Arno e Somma Lombardo. Problemi anche nel Novarese e nell’Alto Milanese.

I tecnici di Enel sono al lavoro per risolvere le situazioni e riportare l’elettricità nelle case. Operazione che, probabilmente, richiederà ancora qualche ora considerando le tante segnalazioni aperte.