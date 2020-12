Niente messa di mezzanotte, si torna a casa alle 22: ecco le messe di Natale a Varese

Il Covid ha cambiato anche le abitudini delle messe di Natale: quest’anno infatti alla tradizionale “messa di mezzanotte” del 24 dicembre è stata sostituita la “messa della notte di Natale”, che però deve avere orari compatibili con il rientro a casa alle 22.

Inoltre, la capienza delle chiese è più che dimezzata: così c’è chi invita a presentarsi per tempo e chi provvede alle prenotazioni, mentre qualcuno ha organizzato anche lo Streaming.

Proviamo, con questo articolo che vuole essere “di servizio”, a darvi il maggior numero possibile di indicazioni

LE MESSE DI NATALE A VARESE

Le messe di Natale nella parrocchia della Basilica di san Vittore sono organizzate così: il 24 dicembre S. Messa vigiliare alle 18 e S. Messa della Notte alle 20.30.

Il 25 dicembre le messe avranno la scansione normale delle messe festive: alle 8 all’Istituto Suore Riparazione, alle 8.30,10 e 11.30 in Basilica, alle 12 alla Chiesa di S. Antonio abate e alle 17.30 ancora in basilica. “Salta” la popolare messa delle 21.

Anche il 26 dicembre, santo Stefano, le messe avranno gli orari festivi: mancheranno però totalmente quelle previste in Sant’Antonio.

Alla Brunella le messe del 24 dicembre sono alle 18e alle 20.30, mentre il 25 dicembre sono previste alle 9 in S. Maria della Gioia al Montello, mentre alle 10, alle 11.30 e alle 19 alla Brunella.

A santo Stefano le messe saranno in Brunella alle 10; 11.30; 18 (vigiliare per la domenica)

A Casbeno il 24 dicembre S. Messa vigiliare alle 18 e S. Messa della Notte alle 20.30. Il 25 dicembre alle 9.30, 11.15 e 18 secondo l’orario festivo. Il 26 dicembre s. Messe alle 9.30; 11.15; 18.

A Bosto il 24 dicembre la S. Messa vigiliare è alle 18.30, mentre la S. Messa della Notte è alle 20.30. Il 25 dicembre alle 8 è alle chiesa dell’Immacolata (viale Europa); mentre in San Michele è alle 9.30 e alle 11.30. Il 26 dicembre SABATO s. Messe alle 9.30; 11.30; 18.30 (Vigiliare)

Al santuario del Sacro Monte, le messe saranno, il 24 dicembre, alle 8.00 e alle 16.45. Il 25 dicembre l santuario del sacro Monte le messe saranno alle 7.30, 9.00, 11.00 e 16.30.

Nella Comunità beato Samuele Marzorati, che raduna Biumo inferiore e superiore, valle Olona e San Fermo, questi sono gli gli orari delle S. Messe: il 24 dicembre alle 18 S. Messa in tutte e quattro le Parrocchie della Comunità Pastorale. Nello stesso giorno di giovedì 24 dicembre, altre tre S. Messe alle 20.30: a Biumo Inferiore, a S. Fermo (Cristo Re) e a Valle Olona.

Il 25 dicembre le messe saranno a Biumo Inferiore alle 8, 11 e 18. A Biumo Superiore alle 8.30 e alle 10.30; a Valle Olona alle 10 e alle 17.30 e a S. Fermo alle 8.30 e alle 11

Nella comunità pastorale don Gnocchi le messe saranno anche su prenotazione, che si effettua sul loro sito:dongnocchivarese.it, e ne sono previste alcune in streaming dalla chiesa di sant’Ambrogio a Giubiano.

In particolare, le messe in streaming – sulla pagina facebook e sul canale youtube della comunità pastorale – saranno quelle delle 18 e delle 20.30 del 24 dicembre e quelle delle 10.15 del 25 e del 26 dicembre, tutte trasmesse dalla chiesa di Giubiano, con la presenza di chi si sarà prenotato per partecipare.

A Giubiano le messe previste in presenza sono: alle 18 e alle 20.30 della Vigilia, alle 8, alle 10.15 e alle 16,30 di Natale e alle 10.15 e alle 18 di santo Stefano.

Nella chiesa di Santa Teresa di Gesu bambino alle Bustecche le messe saranno alle 17 e 20.30 del 24, alle 9 e alle 11.15 del 25 e alle 11.15 e 17 del 26.

Alla madonna della Speranza e della Pace al Lazzaretto le messe sono alle 17 e 20.30 del 24 dicembre, alle 10, 11.30 e 17.30 del 25 e alle 10.15 e 18 del 26.

In San Carlo le messe della vigilia sono alle 17 e alle 20.30, quelle di Natale alle 10, alle 11.30 e alle 17.30 e quelle di santo Stefano sono alle 10 e alle 17.

A Bizzozero la messa della vigilia è alle 18 e alle 20.30, quella di Natale alle 9 e alle 11.30, quella di santo stefano alle 11.30 e alle 18.