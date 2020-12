Una nuova lista civica per le elezioni provinciali: nasce “In Rete per la Provincia”

Nei mesi scorsi è stato avviato un gruppo di lavoro per la costituzione di una lista civica in preparazione alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale.

E’ nata così la lista “In Rete per la Provincia”, formata da amministratori appartenenti a liste civiche, che hanno in comune l’esperienza e la visione di una gestione del territorio sostenibile ed al servizio dei Comuni e dei cittadini. Amministratori che, grazie alla spinta di Riccardo Del Torchio Sindaco di Besozzo, si stanno confrontando per individuare delle macro-aree in cui sviluppare idee e progetti nel segno della sostenibilità.

Del Torchio evidenzia come: “La Provincia di Varese ha la necessità di ritrovare un’identità e una vocazione per poter riuscire a cambiare passo e tornare nuovamente competitiva. La Provincia deve avere un ruolo centrale nella vita amministrativa del nostro territorio, sia in qualità di coordinatore di tutti gli enti locali sia come organo d’indirizzo, capace di delineare le politiche che ogni Comune avrà l’opportunità di seguire.

Una particolare attenzione sarà rivolta ai piccoli Comuni, nell’ottica di fornire servizi di supporto amministrativo, al fine di garantire anche ai cittadini dei piccoli centri servizi di qualità e al passo con i tempi”. Proprio per queste ragioni, i componenti di “In Rete per la Provincia” hanno iniziato un percorso

partecipativo con le Amministrazioni locali, le Associazioni di categoria e le realtà del terzo settore della Provincia per poter meglio ascoltare e definire le esigenze del territorio. Il nostro è quindi un gruppo che competerà con le altre realtà iniziando, oggi, un cammino che avrà come obiettivo il raggiungimento del miglior risultato possibile nelle prossime elezioni provinciali e che, a percorso ultimato, getterà le basi per poter collaborare con il gruppo Civici e Democratici all’interno del Consiglio Provinciale.

I NOSTRI ATTUALI CANDIDATI

Le esperienze politico-amministrative e professionali dei nostri candidati sono molteplici e complementari. Spaziano dal campo sociale – sanitario, alla cultura, alla gestione sostenibile del territorio. La multidisciplinarietà delle competenze conferisce al nostro gruppo un valore aggiunto per un servizio competente ai nostri Comuni:

ANTONELLO LUIGI BEVILACQUA Consigliere Comunale – Cocquio Trevisago

VERONICA FARINELLA Consigliere Comunale – Cavaria con Premezzo

ALBERTO GARZONIO Consigliere Comunale – Sumirago

MARTINA GRASSO Consigliere Comunale – Casorate Sempione

LELIA MAZZOTTA NATALE Consigliere Comunale – Venegono Superiore

CESARE GIUSEPPE MOIA Sindaco – Orino

ROBERTO PICCINELLI Sindaco – Brinzio

MARIA MADDALENA (MADI’) REGGIO Consigliere Comunale – Golasecca

SIMONA ROMANO Assessore – Mornago

MIRKO SANDRINI Consigliere Comunale – Induno Olona

SILVIA SARTORIO Assessore – Besozzo

Linee programmatiche

Le linee di indirizzo per il programma sono in fase di costruzione, pur tenendo ben chiare le competenze della Provincia, l’attuale emergenza pandemica da Covid-19 sollecita le nostre coscienze ad un nuovo approccio alla vita politico-amministrativa dove fraternità, solidarietà e bene comune siano sempre al centro del nostro agire. La concreta e competente vicinanza delle istituzioni provinciali alle nostre comunità locali è emersa con evidenza come bisogno in questo particolare momento storico di emergenza sanitaria ed è l’obiettivo che ci proponiamo con il nostro impegno. Si vuol proporre un metodo di lavoro per rilanciare il ruolo della Provincia basato su una rinnovata capacità di fare “Rete”, che non sia la semplice sommatoria di tanti enti ma che sappia essere generativo, capace di creare valore aggiunto per i cittadini, mettendo al centro le relazioni e ri-costruendo il senso di comunità. Denominatore comune è la cura dello sviluppo strategico, attivando servizi gestiti in forma associata in base alle specificità di ciascun territorio, individuando le modalità attuative da tradurre in azioni concrete.

Il 2020 ha portato alla luce criticità in diversi ambiti, messi in difficoltà dell’attuale situazione economico sociale, alcuni dei quali sono diventati punti cardine della programmazione:

1. Lavoro: rinnovare le tradizionali forme di sportello per l’impiego/Informa giovani analizzando punti di debolezza e di forza e migliorando il raccordo con le aziende e con le agenzie Formative/educative al fine di creare opportunità di occupazione stabile. In una realtà caratterizzata da una sovrabbondanza di informazioni, oltre a migliorare i processi di digitalizzazione è prioritario garantire la qualità delle informazioni nonché la loro reale fruibilità da parte di coloro che sono alla ricerca di lavoro. Strettamente legato a questo ambito si innesta il secondo ambito di intervento.

2. Formazione delle future generazioni: favorire l’incontro di domanda e offerta di lavoro promuovendo, in raccordo con le aziende e la Regione Lombardia, progetti concreti di formazione/tirocinio mirati a formare le professionalità richieste oggi dal mondo produttivo. Nell’ambito delle competenze della Provincia in materia di edilizia scolastica, promuovere il recupero e la manutenzione graduale del patrimonio edilizio scolastico al fine di creare ambienti formativi salubri, moderni (dotazione adeguata di nuove tecnologie), con la progressiva eliminazione delle barriere architettoniche per potere permettere la piena inclusione dei portatori di disabilità, con accesso a finanziamenti per risparmio energetico ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

3. Mobilità integrata e sostenibile: promuovere iniziative di mobilità dolce sia nelle aree fortemente urbanizzate (Bus elettrici, biciclette a pedalata assistita), sia in supporto alla rete di piste ciclabili. Valutare la promozione di forme innovative di trasporto nelle aree montane o più isolate che hanno visto, in questi ultimi anni, un taglio dei servizi.

4. Tutela dell’ambiente: programmare e implementare interventi di cura e manutenzione del territorio al fine di contrastare e prevenire il dissesto idrogeologico. Potenziare il Servizio di protezione civile, favorendo ed incentivando progetti concreti di collaborazione e cooperazione a servizio delle comunità locali. Censire le aree dismesse, con particolare riguardo ad aree potenzialmente dannose per l’ambiente, valutandone la graduale bonifica in raccordo con la Regione Lombardia.

5. Turismo e cultura : Potenziare il turismo locale studiando iniziative a Km 0 che favoriscano la riscoperta del nostro territorio oltre ad ampliare la platea dei possibili visitatori utilizzando le nuove tecnologie e promuovendo un utilizzo sempre più flessibile, integrato ed economicamente sostenibile del trasporto pubblico. Sviluppare iniziative e progetti culturali ed artistici coinvolgendo le iniziative già esistenti sul territorio che attestino il valore la partecipazione, individuando poli attivi e fornendo supporto e coordinamento per una maggiore visibilità e fruizione. Verificare le lacune dell’offerta culturale rispetto alle diverse fasce di pubblico, incrementando e sostenendo idee innovative e zone periferiche della Provincia.

6. Sociale: Utilizzare le nuove tecnologie per rispondere ai bisogni della popolazione creando un sistema integrato digitale che metta in rete, renda disponibile e valorizzi i servizi offerti in campo sociale sia dal servizio pubblico sia dal terzo settore, contribuendo indirettamente anche alla creazione di posti di lavoro. Favorire e promuovere la cultura del “Prendersi cura” anche sostenendo il volontariato, offrendo occasioni formative per un servizio alla persona competente e qualificato. Infine, favorire e promuovere progetti di telemedicina/assistenza sociale a distanza – a servizio, in particolare, di persone che vivono sole o in località isolate e/o disagiate.

Resta in contatto:

inreteperlaprovincia@gmail.com

pagina Fb: In rete per la Provincia