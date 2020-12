Nuove pompe per eliminare gli sversamenti nel Ticino a Sesto Calende

Lavori in corso a Sesto Calende. La mattina di giovedì 3 dicembre Alfa ha iniziato l’istallazione nuove pompe per risolvere il problema degli sversamenti nel Ticino lungo Viale Italia.

«Alfa – conferma il vicesindaco di Sesto Calende Edoardo Favaron – è intervenuta sugli impianti fognari con la sostituzione delle pompe nella logica di ridurre ed eliminare gli sversamenti nel fiume. Si tratta di un chiaro esempio dell’ottimo approccio del nuovo gestore».

Gli sversamenti non sono una novità per chi frequenta con una certa regolarità il lungofiume di Sesto Calende. Si tratta infatti di un problema che nei mesi scorsi era già stato segnalato in diverse occasioni da gruppi di cittadini preoccupati.