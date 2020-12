Nuovi laboratori natalizi digitali per Collezione Panza Kids

Torna in occasione del periodo natalizio “Collezione Panza Kids”, la rassegna di laboratori creativi per bambini organizzata dal FAI (Fondo Ambiente Italiano) a Villa e Collezione Panza a Varese in collaborazione con LaborArs. L’obiettivo come sempre è introdurre i più piccoli all’arte contemporanea in modo accessibile e coinvolgente.

La formula di questa edizione è necessariamente tutta nuova, digitale: i percorsi di visita si trasferiscono sulla piattaforma Zoom con un ventaglio di proposte e iniziative da seguire direttamente dalla propria cameretta o dal salotto di casa.

Nel corso di cinque pomeriggi – sabato 5, domenica 13, sabato 19, domenica 27 dicembre 2020 e sabato 2 gennaio 2021, sempre alle ore 15 – la splendida dimora storica con la sua collezione di arte contemporanea celebre in tutto il mondo e costituita negli anni Cinquanta da Giuseppe Panza di Biumo farà da sfondo e ispirazione ai tour virtuali e agli atelier creativi a tema natalizio.

In compagnia della curiosa e coraggiosa esploratrice Scintilla, i bambini dai 4 agli 8 anni insieme ai loro genitori potranno scoprire gli ambienti più suggestivi della Villa e partecipare a divertenti laboratori, utilizzando semplici materiali reperibili nelle abitazioni da riciclare creativamente.

Per il primo appuntamento di sabato 5 dicembre, Scintilla guiderà i giovani partecipanti alla scoperta delle installazioni luminose dell’artista americano Dan Flavin, per procedere quindi al confezionamento di uno splendente albero di Natale. Basteranno oggetti di uso comune, colori e materiali di cancelleria.

Seguirà domenica 13 dicembre un pomeriggio dedicato alla tavola e alla realizzazione di un’opera originale ispirata ai dipinti monocromi della collezione. Per l’installazione, che andrà a costituire un delizioso centrotavola, sarà sufficiente utilizzare oggetti della più semplice quotidianità insieme a classica cancelleria.

E ancora, protagonista dell’appuntamento di sabato 19 dicembre sarà l’affascinante giardino, con i parterre, la ghiacciaia, la serra, il laghetto, la carpinata, che saranno fonti di ispirazione per la creazione di un biglietto di auguri pop-up sul tema degli alberi e delle forme della natura. Anche in questo caso saranno sufficienti gli strumenti più classici – matita, forbici, colla stick o vinilica – oltre ai colori a scelta.

Domenica 27 dicembre invece si andrà alla ricerca di tutto ciò che all’interno della Villa luccica e brilla: lampadari di cristallo, dipinti dai colori cangianti, installazioni al neon e specchi. Dopo il tour, Scintilla guiderà i ragazzi nella realizzazione di una lampada magica con l’utilizzo di carte di recupero ed elementi traslucidi, cangianti o riflettenti.

Infine, sabato 2 gennaio 2021 l’acqua ghiacciata all’interno dell’opera Cone of Water di Meg Webster che accoglie i visitatori nel cortile della Villa regalerà una suggestione per la creazione di una romantica boule de neige, al cui interno si celerà un paesaggio innevato. Per realizzare quest’opera saranno necessari un barattolo di vetro con il suo coperchio (un vecchio contenitore della marmellata o altre conserve), alcuni rametti di abete o pigne artificiali, glitter o stelline bianche, acqua, un foglio impermeabile che si possa agevolmente tagliare per realizzare la piccola sagoma di Villa Panza, del merletto o nastro di recupero, colla a caldo e forbici.

Tutti gli eventi sono proposti con il patrocinio del Comune di Varese.

Collezione Panza Kids – Speciale Natale si svolgerà sulla piattaforma ZOOM.

L’attività è rivolta a bambini indicativamente dai 4 agli 8 anni

Biglietto: intero 8 € (iscritti FAI 6 €).

Pacchetto di 3 laboratori: intero 20 € (iscritti FAI 15 €.)

Per partecipare scrivere a faibiumo@fondoambiente.it. All’acquisto del biglietto verrà inviata una mail con il link per accedere all’incontro e i dettagli per partecipare.

Per maggiori informazioni: 349 6008287 – 347 9668538.