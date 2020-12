Olgiate Olona, la pandemia non ferma il Natale degli Alpini

Si è svolta giovedi 24 dicembre alle ore 17 la S. Messa di Natale organizzata dagli alpini di Olgiate Olona all’interno del parco della propria sede ubicato in via Medaglie d’Oro. È la seconda edizione, un appuntamento che vuole divenire una vera e propria tradizione olgiatese aperta a tutta la cittadinanza ed in particolar modo all’amministrazione comunale e alle altre associazioni del territorio.

Voluta anche quest’anno nonostante la pandemia in corso: «Gli Alpini non hanno mai rinunciato alla messa di Natale nemmeno quando erano impegnati nei due conflitti mondiali, in prima linea e nelle situazioni più avverse – spiega il capogruppo delle penne nere Stefano Pavesi -. Sono state prese precauzioni per evitare assembramenti, il parco è stato diviso in settori in modo da poter controllare minuziosamente sia l’afflusso sia il deflusso dei fedeli, sono stati messi a disposizione circa 250 posti a sedere distanziati tra loro come prevedono i protocolli di emergenza».

L’evento è andato oltre le aspettative richiamando circa 400 persone. È stato fatto tutto il necessario per garantire il distanziamento sociale. La messa è stata celebrata dal cappellano del Gruppo Alpini Don Giovanni Calastri ed accompagnata dai tradizionali canti natalizi del coro “L’Annuncio” il tutto si è svolto nella bellissima cornice della sede alpina decorata con molte illuminazioni natalizie e scaldata con alcuni bracieri.

Anche il sindaco Montano, nel suo discorso, ha sottolineato l’importanza delle associazioni che in questo fragile momento si sono attivate e prodigate sul territorio a supporto dei più deboli in collaborazione con l’amministrazione comunale sottolineando la forza e la resilienza degli olgiatesi. Una bellissima serata che ha scaldato il cuore di tutti i presenti che, alla fine, attraverso le musiche del maestro Billa, sono stati accompagnati ordinatamente all’uscita del parco.

«Un’iniziativa da ripetere sicuramente!!, chiosano gli Alpini di Olgiate Olona.